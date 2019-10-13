В столице наступит особый сезон - предзимье

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что уже в начале следующей недели в Москву придет похолодание и наступит предзимье.

По его словам, температура в столице упадет на 5-6 ℃ к четвергу, 17 октября.

"Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью – около 2, осень закончилась",

– цитирует Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что с этой недели начнется особый сезон – предзимье, который продлится до середины декабря.

По данным Гидрометцентра, в Москве в понедельник, 14 октября столбики термометров поднимутся до +17 °C, ожидается небольшой дождь. В последующие дни температура понизится и уже к выходным воздух прогреется до +7…+12°C.