Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Осень закончилась: синоптики предупредили о приближающейся зиме

Осень закончилась: москвичей предупредили о приближающейся зиме
Фото: www.globallookpress.com
В столице наступит особый сезон - предзимье

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что уже в начале следующей недели в Москву придет похолодание и наступит предзимье.

По его словам, температура в столице упадет на 5-6 ℃ к четвергу, 17 октября.

"Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью – около 2, осень закончилась",

цитирует Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что с этой недели начнется особый сезон – предзимье, который продлится до середины декабря.

По данным Гидрометцентра, в Москве в понедельник, 14 октября столбики термометров поднимутся до +17 °C, ожидается небольшой дождь. В последующие дни температура понизится и уже к выходным воздух прогреется до +7…+12°C.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Ан-72 с россиянами разбился в Конго

Их имена и фамилии выясняются

Захарова отреагировала на требование Латвии отменить салют в Москве

В Риге не хотят, чтобы россияне праздновали освобождение города от фашистов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей