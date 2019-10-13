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В Москве рассказали о передаче Киеву задержанных кораблей

Россия может отдать судна Украине при одном условии

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов рассказал, что Москва может вернуть Киеву корабли, задержанные в прошлом году в Керченском проливе, при одном условии.

"Можно было бы передать на ответственное хранение украинской стороне в качестве жеста доброй воли, например, в обмен на суда "Норд" и "Механик Михаил Погодин", тем более что на Украине сейчас тоже возбуждено уголовное дело по факту провокации",

цитирует его РИА "Новости".

Напомним, 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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