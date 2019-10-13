В Москве рассказали о передаче Киеву задержанных кораблей

Россия может отдать судна Украине при одном условии

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов рассказал, что Москва может вернуть Киеву корабли, задержанные в прошлом году в Керченском проливе, при одном условии.

"Можно было бы передать на ответственное хранение украинской стороне в качестве жеста доброй воли, например, в обмен на суда "Норд" и "Механик Михаил Погодин", тем более что на Украине сейчас тоже возбуждено уголовное дело по факту провокации",

– цитирует его РИА "Новости".

Напомним, 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.