В Москве рассказали о передаче Киеву задержанных кораблей

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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов рассказал, что Москва может вернуть Киеву корабли, задержанные в прошлом году в Керченском проливе, при одном условии.
"Можно было бы передать на ответственное хранение украинской стороне в качестве жеста доброй воли, например, в обмен на суда "Норд" и "Механик Михаил Погодин", тем более что на Украине сейчас тоже возбуждено уголовное дело по факту провокации",
– цитирует его РИА "Новости".
Напомним, 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
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