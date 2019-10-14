Лавров выдал о себе неожиданную правду

Глава МИД РФ не собирался строить карьеру дипломата

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поступил в МГИМО случайно. На самом деле он собирался поступать в МИФИ.

"Я подавал документы в МИФИ, но моя мама сказала: "Ну, ради бога, раз ты хочешь в МИФИ – иди в МИФИ, но в МИФИ, как и в большинстве других вузов, экзамены 1 августа, а в МГИМО – 1 июля. Что тебе стоит?"

— цитирует слова министра для документального фильма "Первого канала", посвященного 75-летию МГИМО, ТАСС.

Таким образом, признается Лавров, он поступил в МГИМО только потому, что экзамены там начинались раньше. После этого будущий дипломат "провел июль не в подготовке к экзаменам, а в строительстве котлована под Останкинский телецентр", где познакомился с Анатолием Торкуновым – своим однокурсником и нынешним ректором института.