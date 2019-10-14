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Израильтяне призвали бойкотировать аэропорты России

Израильтяне бойкотируют Россию
Фото: instagram.com/_inaama
Жители Земли обетованной ополчились на Москву из-за приговора, вынесенного нашим судом в отношении их соотечественнице

Израильтяне в соцсетях призывают отказаться от поездок в Россию и бойкотировать российские аэропорты на транзитных маршрутах. Такую гневную реакцию у граждан еврейского государства вызвал приговор их 25-летней соотечественнице Нааме Иссахар, которая в РФ осуждена на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Как сообщает РИА "Новости" в Сетях плодятся группы, призывающие к давлению на Москву с целью добиться освобождения израильтянки. Так, за три дня после вынесения Химкинским судом столицы приговора на страницу WeWantNaama в Facebook подписались 12 тыс. пользователей. Участников этой группы призывают пикетировать посольство РФ в Тель-Авиве.

Отмечается, что под петицией с призывом не летать через аэропорты РФ на одном из местных сайтов собрано около 4 тыс подписей.

"После шести месяцев содержания под стражей в ожидании суда Наама была приговорена к очень суровому наказанию в виде 7,5 лет лишения свободы, несмотря на то, что она не торговала наркотиками и даже не въехала в Россию… Это шокирующий, несправедливый случай, и он должен быть скоро исправлен!" – утверждается в петиции.

Накануне президент Израиля Реувен Ривлин обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину, "как другу еврейского народа и израильского государства", с прошением о помиловании израильтянки по гуманитарным соображениям. "Хотя Наама совершила серьезную ошибку и признала это, такой длинный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь", – написал Ривлин в своем Twitter.

Россияне же в комментариях предлагают всем, кто возит наркотики в сумках, облетать нашу страну стороной (Орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Я уже писал похожий комментарий – чувство вседозволенности зашкаливает. Нужно бы усмерить, да и к тому же действительно не нужно к нам с наркотой летать, ни израильтянам, ни кому бы то нибыло еще!", "Фи ... где то за наркоту просто расстреливают ...", "Господа наркокурьеры, избегайте российских аэропортов, пожалуйста !"

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 г. в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке израильтянки обнаружены 9,6 грамма гашиша.

Наталья КУРИПКО
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