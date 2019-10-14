Нибиру
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Вспышку сибирской язвы зафиксировали в Дагестане.
Опасная инфекция, которая может поразить как животных, так и человека, перешла на жителей Новолакского района республики. Предполагается, что это случилось после забоя крупного рогатого скота. Напомним, что у овец и коров болезнь протекает молниеносно. Пугающие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на источник. При этом точное число заболевших, которые обратились за медпомощью, пока неизвестно.
Официально эта информация пока не подтверждена.
Состояние сопора стало критическим