Заразились уже несколько человек

Вспышку сибирской язвы зафиксировали в Дагестане.

Опасная инфекция, которая может поразить как животных, так и человека, перешла на жителей Новолакского района республики. Предполагается, что это случилось после забоя крупного рогатого скота. Напомним, что у овец и коров болезнь протекает молниеносно. Пугающие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на источник. При этом точное число заболевших, которые обратились за медпомощью, пока неизвестно.

Официально эта информация пока не подтверждена.