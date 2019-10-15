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Раскрыты самые дешевые направления для ноябрьского отдыха

Раскрыты самые дешевые направления для ноябрьского отдыха
Фото: pixabay.com
Заграничные путешествия обойдутся не так уж дорого

Отдых в Белоруссии и Армении не ударит по кошельку российских путешественников в предстоящие длинные выходные.

Так, наиболее юджетным направлением для поездки за границу будет Минск. Билет из Москвы на самолет в оба конца обойдется в  6,2 тыс. рублей. Перелет из российской столицы в армянский город Гюмри – в 11,5 тыс. рублей. 

Кроме того, недорого будут стоить билеты в Ригу, Лейпциг и Братиславу – от 12,2 тыс. рублей до 14,4 тыс. рублей за полет туда и обратно, сообщает RT со ссылкой на данные Biletix.

Самым дешевым внутренним направлением стал Мурманск: аваиабилет из Москвы на предстоящие праздники будет стоить от 5 тыс. рублей. Чуть дороже обойдется перелет в Санкт-Петербург и назад – от 5,3 тыс. рублей. Билеты в Казань и Краснодар стоят почти одинаково – 6,8 тыс. рублей и 6,9 тыс. рублей соответственно. Немного больше нужно будет заплатить авиапассажиру за маршрут из Москвы в Набережные Челны и обратно: 7,2 тыс. рублей. 

Наиболее доступные билеты на поезд достанутся путешественникам из столицы в Ярославль – от 563 рублей в одну сторону. В Орел и Рязань можно уехать, заплатив 654 рубля, проезд в Курск встанет в 972 рубля. В Нижний Новгород плацкартный билет стоит от 1,1 тыс. рублей, а в Волгоград – от 1,3 тыс. рублей.

Длинные выходные ждут россиян со 2 по 4 ноября включительно.

Валентина МАЙОРОВА
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