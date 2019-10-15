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Платить за коммуналку станет проще

Платить за коммуналку станет проще
Фото: www.globallookpress.com
Правительство намерено избавиться от путаницы с разными квитанциями

Власти рассматривают возможность изменить систему оплаты коммуналки. Новый способ предполагает, что россияне будут платить за содержание дома, текущий ремонт, а также за капитальный ремонт и вывоз мусора с помощью единого платежного документа. Об этом стало известно журналистам.

Как пишет газета "Известия", сейчас россияне порой получают разные квитанции за разные виды коммунальных услуг, что вызывает проблемы. Новый законопроект призван снизить долги населения за ЖКХ, а также он позволит людям оценивать свои расходы на коммуналку, а властям – контролировать рост тарифов.

Впрочем, проект еще нуждается в доработке, чтобы людям по ошибке не присылали несколько платежек за одни и те же услуги – по новым и старым правилам, так как сейчас документ не отменяет обычные квитанции. 

Полина ИВАНОВА
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