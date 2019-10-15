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Синоптики дали прогноз погоды на вторник

Аномальное давление: синоптики дали прогноз погоды на вторник
Фото: www.globallookpress.com
Вечером температура воздуха резко упадет

Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в столице 15 октября.

Атмосферное давление вырастет до 755 мм рт. столба, что на 8-9 мм выше нормы. Температура воздуха будет утром +13°С, днем – до +11°С, рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.  

Метеоролог отметил, что сейчас над Москвой и областью взаимодействуют 2 воздушные массы: на севере и северо-востоке – прохладные, а на юге и юго-западе – теплые. Холодные массы наступают на теплые, поэтому местами кое-где могут пройти кратковременные дожди. К вечеру температура воздуха понизится до +5+7°С, ветер северный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на 16 октября похолодает до +2+4°С, сообщает Гидрометцентр.

Валентина МАЙОРОВА
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