В регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности

На Тверскую область обрушился сильный циклон: за прошедшие сутки в Твери выпала месячная норма осадков, порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Затоплены десятки улиц в городе, разрушены крыши домов, в подъездах и квартирах стоит вода. Городская ливневая канализация не справилась с ударом стихии. Коммунальные службы ликвидируют последствия потопа, сообщает "Пятый канал".