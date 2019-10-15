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Тверь ушла под воду

В регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности

На Тверскую область обрушился сильный циклон: за прошедшие сутки в Твери выпала месячная норма осадков, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. 

Затоплены десятки улиц в городе, разрушены крыши домов, в подъездах и квартирах стоит вода. Городская ливневая канализация не справилась с ударом стихии. Коммунальные службы ликвидируют последствия потопа, сообщает "Пятый канал".



Валентина МАЙОРОВА
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