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Арбитражный суд Подмосковья принял решение о выплате пострадавшим дольщикам суммы в 1,9 млрд рублей, которые строительная компания потратила на иные цели. Против генерального директора фирмы "ЭкспертСтрой" возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями.
"Это первый случай в российской судебной практике, когда контролирующий орган обязал застройщика в судебном порядке возвратить денежные средства", –
приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна.
Судебные разбирательства продолжались около 8 месяцев. Теперь деньги должны быть вложены в строительство двух домов в Реутове, в которых будут жить 1697 дольщиков.
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