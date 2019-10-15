Суд пошел на беспрецедентный шаг

Арбитражный суд Подмосковья принял решение о выплате пострадавшим дольщикам суммы в 1,9 млрд рублей, которые строительная компания потратила на иные цели. Против генерального директора фирмы "ЭкспертСтрой" возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями.

"Это первый случай в российской судебной практике, когда контролирующий орган обязал застройщика в судебном порядке возвратить денежные средства", –

приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна.



Судебные разбирательства продолжались около 8 месяцев. Теперь деньги должны быть вложены в строительство двух домов в Реутове, в которых будут жить 1697 дольщиков.







