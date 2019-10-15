Маркировки лекарств – часть цифрового контура здравоохранения

Система позволит избежать контрафакта на рынке

"Маркировка – часть лекарственного контура лекарственного обеспечения, и если сдвинутся сроки маркировки, то сдвинутся сроки и других проектов. Это для нас недопустимо", – заявила в рамках проходящих сегодня парламентских слушаний на тему "О внедрении федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения" заместитель министра здравоохранения РФ Елена Бойко.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб привел данные о готовности отрасли:

"ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки) и производители провели тестирование процессов нанесения и агрегации, постоянно ведется работа с бизнесом, сокращен код маркировки до 44 знаков, ведется оснащение регистраторами эмиссиии и выбытия на безвозмездной основе. Приказы утверждены",

– заявил он.

Напомним, парламентские слушания посвящены вопросу маркировки лекарственных препаратов.

"Это чрезвычайно важное и нужное дело, которое позволит избежать контрафакта на рынке лекарств, хищения медикаментов и их вторичной продажи", – сказал первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По его словам, перед введением маркировки с 1 января 2020 года нужно "сделать всё необходимое, чтобы избежать удорожания, особенно лекарств дешёвого сегмента, их исчезновения с рынка".

Участники слушаний обсудят, насколько отлажена система маркировки и как обеспечить "страховочные механизмы", чтобы не пострадали потребители и отечественные производители.