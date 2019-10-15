Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Мистика или факт: с Крымского моста пропадают автомобили

Мистика или факт: с Крымского моста пропадают автомобили
Фото: most.life/multimedia
Дорога через Керченский пролив снова опустела

Украинские провокаторы не раз показывали опустевший Крымский мост. Удивительно, что местные СМИ еще попадаются на эту удочку. 

Так, недавно в Сети появилась очередная фотография с, мягко говоря, не загруженной транспортом магистралью. 

"Мост "миллиардов туристов",

гласит подпись к снимку в Twitter, который сделан явно из салона автомобиля, да и вдалеке также виднеются машины. Впрочем, снимок, дата которого неизвестна, сделано таким образом, что зрителю открывается лишь небольшой участок дороги. Не исключено, что автор твита поработал в "Фотошопе". 

Между тем интернет-пользователи уже устали от подобных вбросов и попросту игнорируют их. Этот фейк, например, отметили лишь 12 человек. Всего один оставил комментарий – и тот не в пользу автора.  

"Очень наверное удобно выкладывать фотки участка моста длиной 227 м, т.к. с этого места абсолютно не видно остальные 18,7 км моста))) и судить по тим загруженность ну такое, вот когда выложишь видео с пролетом над мостом, коих в интернете полно, тогда и оценим", – написал наблюдательный подписчик (орфография и пунктуация оригинала сохранены). 

Однако украинским сайтам не привыкать к публикациям непроверенной информации. Жареные, пусть и ложные, факты, как всегда, подхватили "Обозреватель" и "Replyua.net".

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Киев раскрыл "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе

Украинское правительство возьмет деньги из средств на пенсии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей