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Украинские провокаторы не раз показывали опустевший Крымский мост. Удивительно, что местные СМИ еще попадаются на эту удочку.
Так, недавно в Сети появилась очередная фотография с, мягко говоря, не загруженной транспортом магистралью.
"Мост "миллиардов туристов",
– гласит подпись к снимку в Twitter, который сделан явно из салона автомобиля, да и вдалеке также виднеются машины. Впрочем, снимок, дата которого неизвестна, сделано таким образом, что зрителю открывается лишь небольшой участок дороги. Не исключено, что автор твита поработал в "Фотошопе".
Между тем интернет-пользователи уже устали от подобных вбросов и попросту игнорируют их. Этот фейк, например, отметили лишь 12 человек. Всего один оставил комментарий – и тот не в пользу автора.
"Очень наверное удобно выкладывать фотки участка моста длиной 227 м, т.к. с этого места абсолютно не видно остальные 18,7 км моста))) и судить по тим загруженность ну такое, вот когда выложишь видео с пролетом над мостом, коих в интернете полно, тогда и оценим", – написал наблюдательный подписчик (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
Сплошные пробки!— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 12, 2019
бабье лето на носу!
водичка еще ничего и вообще -турЫзм!
мост "миллиардов туристов" им Ротенберга
свеженький pic.twitter.com/wP35JbxStl
Однако украинским сайтам не привыкать к публикациям непроверенной информации. Жареные, пусть и ложные, факты, как всегда, подхватили "Обозреватель" и "Replyua.net".
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