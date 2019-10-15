Дорога через Керченский пролив снова опустела

Украинские провокаторы не раз показывали опустевший Крымский мост. Удивительно, что местные СМИ еще попадаются на эту удочку.

Так, недавно в Сети появилась очередная фотография с, мягко говоря, не загруженной транспортом магистралью.

"Мост "миллиардов туристов",

– гласит подпись к снимку в Twitter, который сделан явно из салона автомобиля, да и вдалеке также виднеются машины. Впрочем, снимок, дата которого неизвестна, сделано таким образом, что зрителю открывается лишь небольшой участок дороги. Не исключено, что автор твита поработал в "Фотошопе".

Между тем интернет-пользователи уже устали от подобных вбросов и попросту игнорируют их. Этот фейк, например, отметили лишь 12 человек. Всего один оставил комментарий – и тот не в пользу автора.

"Очень наверное удобно выкладывать фотки участка моста длиной 227 м, т.к. с этого места абсолютно не видно остальные 18,7 км моста))) и судить по тим загруженность ну такое, вот когда выложишь видео с пролетом над мостом, коих в интернете полно, тогда и оценим", – написал наблюдательный подписчик (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Сплошные пробки!

бабье лето на носу!

водичка еще ничего и вообще -турЫзм!

мост "миллиардов туристов" им Ротенберга

свеженький pic.twitter.com/wP35JbxStl — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 12, 2019

Однако украинским сайтам не привыкать к публикациям непроверенной информации. Жареные, пусть и ложные, факты, как всегда, подхватили "Обозреватель" и "Replyua.net".