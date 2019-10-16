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В деле "пьяного мальчика" из Кирова появились неожиданные детали

В деле
Фото: sledcom.ru
Отец ребенка уже заявил о нестыковках в расследовании

Расследование дорожно-транспортного происшествия в Кировской области, в котором погиб шестилетний мальчик, пройдет под контролем Следственного комитета России.

ЧП произошло в июле этого года – ребенок выехал на велосипеде на проселочную дорогу и был насмерть сбит автомобилем, за рулем которого находился сотрудник полиции. СМИ сообщили, что в крови у мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя, отмечается на сайте СКР.

Отец погибшего рассказал телеканалу "360", что в расследовании дела есть множество неувязок. Так, о результатах экспертизы мужчина узнал только через 1,5 месяца после происшествия. В деле также была ошибочно указана фамилия пострадавшего – после того, как сменился следователь.

Кроме того, следственный эксперимент не воссоздает обстоятельства случившегося: участвовавший в нем мальчик был учащимся второго или третьего класса и был крупнее, чем погибший ребенок, отмечает "Федерал пресс"

Родители утверждают, что расследование дела затягивается, а виновник ДТП до сих пор не задержан, напоминает "Пятый канал"

Валентина МАЙОРОВА
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