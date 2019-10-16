Европейскую часть России ждет приятная погода

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в последнем осеннем месяце температура воздуха выше обычной будет в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, а также в Поволжье, Центральном федеральном округе, на юге и на севере страны.

Столичных жителей ноябрь также порадует теплой погодой. Метеоролог напомнила "Российской газете", что среднемесячная температура ноября для Москвы равняется -1,2°C. Ночью столбики термометров опускаются до -1-6°C, днем показывают -2+3°C.

Теплее чем всегда будет и на азиатской территории РФ, в том числе, на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, в прибрежных районах Якутии, Приморского и Хабаровского краев, а также на большей части Магаданской области и на Камчатке, уточняет URA.RU. Холоднее обычного будет в ноябре в Краснодарском крае и южной части Крыма, напоминает НСН.

В среду, 16 октября, столбики термометров в Москве покажут +8+10°C. В четверг, 17 октября потеплеет до +14+16°С, сообщается на сайте Гидрометцентра.



