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Раскрыт главный секрет Ванги

Раскрыт главный секрет Ванги
Ванга. Фото ИТАР-ТАСС
Провидица хранила уникальный текст заговора в дневнике

Ученые из Болгарского исторического музея сделали сенсационное открытие: они обнаружили старые записи из дневников Ванги. Историки заявляют, что нашли в них текст денежного заговора, который использовали в том числе и правители государств.

Согласно дневнику, для заговора необходимо взять три монеты и три купюры. Предметы раскладываются на чистом столе, застеленном скатертью. Рядом с деньгами ставится ваза с фруктами и сладостями. Затем якобы необходимо произнести следующие слова: "Жизнь сладка и в довольствии, да без звонких монет и шуршащих купюр ее не укупишь. Деньги в хозяйстве пусть водятся, прибавляются и не переводятся", – сообщает "Версия Инфо".

По мнению исследователей, провидица могла как прочитать этот заговор сама, так и просто дать листок с текстом обратившемуся. Однако, согласно дневнику, людям, занимавшим высокие посты, Ванга делала заговоры лично.

Карина СИРАЗОВА
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