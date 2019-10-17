Министра спорта Ставропольского края подозревают в крупном хищении

Против чиновника возбудили уголовное дело

СК РФ подозревает, что министр спорта Ставропольского края Роман Марков превысил свои полномочия и обворовал государство на 6 млн рублей. Следователи провели обыски в доме и на работе чиновника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Правоохранительные органы подозревают, что чиновник незаконным путем разрешил директору одной фирмы подготовить техзадание и установить цену на госконтракт. Проект предполагал покупку спортивного инвентаря для училища олимпийского резерва в Ставрополе. Цена госконтракта превысила 14 млн рублей, хотя спорттовары стоили максимум 8 млн рублей.