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Министра спорта Ставропольского края подозревают в крупном хищении

Против чиновника возбудили уголовное дело

СК РФ подозревает, что министр спорта Ставропольского края Роман Марков превысил свои полномочия и обворовал государство на 6 млн рублей. Следователи провели обыски в доме и на работе чиновника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Правоохранительные органы подозревают, что чиновник незаконным путем разрешил директору одной фирмы подготовить техзадание и установить цену на госконтракт. Проект предполагал покупку спортивного инвентаря для училища олимпийского резерва в Ставрополе. Цена госконтракта превысила 14 млн рублей, хотя спорттовары стоили максимум 8 млн рублей. 

Полина ИВАНОВА
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