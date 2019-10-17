Животные спокойно перемещаются по улицам

Жители Пушкино заметили на улицах стадо кабанов: животных видели во дворах жилых домов и на детских площадках. Очевидцы отмечают, что кабаны съедают все на своем пути.

Обеспокоенных жителей успокоил специалист Московского зоопарка, он уверен, что животные не причинят людям зла, а просто ищут пропитание.

"Но людям стоит помнить, что входить в контакт с дикими животными не стоит: зверь намного сильнее, чем кажется. Не стоит провоцировать кабанов и натравливать на них собак, тогда соседство будет максимально безопасным", – цитирует слова специалиста "Подмосковье сегодня".