Строить дороги за бюджетные деньги будут только честные организации

Спикер Госдумы рассказал о проблемах и достижениях автодорожной отрасли

Труд строителей дорог должен оплачиваться достойно. На это обратил внимание председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Инспектируя Саратовскую область, он отметил огромный объем ремонтных и дорожно-строительных работ в регионе на федеральном и местном уровне и подчеркнул, что привлекать к выполнению задач нужно только те организации, которые открыто и честно подходят к делу.

"Сегодня большие средства направляются на дороги, но нужно брать в работу те организации, где достойно платят людям, где платят "в белую", а тех, кто не хочет работать на таких условиях, просто не пускать на рынок", – подчеркнул Володин.

По словам спикера, за последние годы объем средств, направляемых на ремонт дорог в Саратовской области, увеличился в 6 раз. Но и этого оказалось недостаточно, поскольку в регионе много протяженных и загруженных магистралей. В связи с этим решено часть дорог перевести на федеральный уровень, а средства, которые освободятся в областном бюджете, направить на трассы регионального значения и сельские дороги.

"Такие решения позволят нам быстро привести в нормативное состояние дороги области. За 2 года общая протяженность федеральных дорог в регионе увеличилась в 2 раза, это более 1000 км", – отметил Володин.

В частности, "центру" уже переданы дороги "Саратов-Озинки", "Саратов-Тамбов", решается вопрос по маршруту "Урбах-Алгай".

Чтобы ремонт и возведение транспортной инфраструктуры шли быстрее, в правительстве принято решение о создании Нижневолжского управления автомобильных дорог, которое будет базироваться в Саратовской области. Новое управление займется также строительством путепроводов через ж/д переезды у станции Сенная и села Синодское, Южного обхода Саратова и других объектов. Кроме того, в области будет проложена новая международная трасса "Меридиан":

"Эта дорога пройдет через Саратовскую область, почти 700 км, соединит Перелюб и Турки, с ней будет построен новый мостовой переход через Волгу", – сообщил Володин, указав, что этот "мегапроект" будет способствовать развитию не только дорожной и строительной отраслей, но и всего региона в целом.