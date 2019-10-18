Номера паспортов и карт: личные данные россиян утекли в Сеть

Информацией могли воспользоваться мошенники

Более миллиона кредитных историй с паспортными данными, адресами и телефонами россиян оказались в открытом доступе. Произошло это, вероятно, из-за ошибки в конфигурации базы данных.

Об обнаружении базы с персональными данными сообщил руководитель проекта Security Discovery Боб Дьяченко в Twitter. Он указал, что источником утечки стало кредитное онлайн-агентство. В базе были данные бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" и сведения об абонентах сотовых операторов, рассказал Дьяченко "Коммерсанту".

Дьяченко обнаружил базу 10 октября, однако владелец сервера не реагировал на попытки с ним связаться. Тогда руководитель Security Discovery сообщил о проблеме в БКИ, после чего реестр был закрыт.

Сейчас база удалена, но из-за того что она была впервые проиндексирована 28 августа, данные были доступны для свободного скачивания долгое время, поэтому ими могли воспользоваться злоумышленники.