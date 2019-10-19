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К Земле летит астероид

К Земле летит астероид
Фото: www.pixabay.com
Объект приблизится к планете 25 октября

В NASA заявили, что к Земле стремительно приближается астероид диаметром от 400 м до 1 км.

Отмечается, что на минимальном расстоянии от планеты он будет 25 октября, однако беспокоиться не стоит. По словам ученых, объект не представляет угрозы для человечества.

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе считает, что астероид не повлияет на Землю из-за маленьких размеров и большого расстояния.

"Астероид представляет опасность, только если он падает на Землю. Сейчас же ситуация совершенно другая, и астероид пролетит на колоссальнейшем расстоянии от нашей планеты", – цитирует его RT.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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