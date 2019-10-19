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Известный уфолог Скотт Уоринг утверждает, что нашел огромный корабль пришельцев.
На своей странице в Instagram он выложил кадр, на котором виден странный объект в воздухе, похожий на яйцо. Специалист считает, что пришельцы таким образом сканируют местных жителей и даже похищают их для экспериментов.
Он подчеркнул, что люди даже могут не подозревать о том, что покинули свой дом. По его словам, после опытов гуманоиды стирают им память.
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