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Огромный корабль инопланетян заметили в Исландии

Огромный корабль инопланетян заметили в Исландии
Фото: www.pixabay.com
Гуманоиды постоянно наблюдают за людьми

Известный уфолог Скотт Уоринг утверждает, что нашел огромный корабль пришельцев.

На своей странице в Instagram он выложил кадр, на котором виден странный объект в воздухе, похожий на яйцо. Специалист считает, что пришельцы таким образом сканируют местных жителей и даже похищают их для экспериментов.

Он подчеркнул, что люди даже могут не подозревать о том, что покинули свой дом. По его словам, после опытов гуманоиды стирают им память.

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Публикация от Scott Waring (@ufosightingsdaily)

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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