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В Следственном комитете России считают, что к прорыву дамбы в Красноярском крае привели нарушения при проведении золотодобывающих работ.
Следователи уже задержали директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка этой же организации. Об этом говорится на сайте ведомства.
В результате прорыва дамбы погибли 15 человек, еще 14 пострадали.
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