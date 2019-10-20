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Названа основная версия трагедии в Красноярском крае

В трагедии погибли 15 человек. Виновных уже задержали

В Следственном комитете России считают, что к прорыву дамбы в Красноярском крае привели нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Следователи уже задержали директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка этой же организации. Об этом говорится на сайте ведомства.

В результате прорыва дамбы погибли 15 человек, еще 14 пострадали.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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