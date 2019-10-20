Лавров рассказал о стыде

Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
381 новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в период развала СССР ему приходилось "делить с Отчизной стыд".
"У каждого человека, который обладает такими свойствами, как порядочность, честность, есть моменты, когда ему бывает не очень по себе от того, что происходит в его стране. Это очень индивидуально и лично",
– сказал министр в эфире телеканала "Россия-1".
Лавров добавил, что испытывал стыд и за некоторых известных людей, которые повели себя не так в те времена.
Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков