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Лавров рассказал о стыде

Министр переживал из-за распада страны

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в период развала СССР ему приходилось "делить с Отчизной стыд".

"У каждого человека, который обладает такими свойствами, как порядочность, честность, есть моменты, когда ему бывает не очень по себе от того, что происходит в его стране. Это очень индивидуально и лично",

сказал министр в эфире телеканала "Россия-1".

Лавров добавил, что испытывал стыд и за некоторых известных людей, которые повели себя не так в те времена.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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