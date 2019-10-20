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Американские военные, уходя из Сирии, уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасаке. Об этом сообщило агентство САНА.
Отмечается, что на территории находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов. Перед ударом все оборудование вывезли.
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