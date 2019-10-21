Республика Закавказья пошла на хитрость

Грузия придумала способ, как обхитрить Россию. Республика Закавказья, вопреки указу президента Путина, налаживает авиасообщение между Тбилиси и Москвой.

Правда, с получасовой остановкой в Ереване для посадки пассажиров, но без лишних передвижений тех, кто начал свой полет в столице России и без перемещения багажа.

Данные рейсы предлагает своим клиентам авиакомпания Georgian Airways, передает "Интерфакс". Билет в обе стороны, говорится в сообщении, обойдется около 14 тыс. руб.

Впрочем, отмечает агентство, ссылаясь на осведомителя, разработанная перевозчиком схема не нова и не нарушает закон.

Напомним, запрет на перелеты действует с 8 июля 2019 г. Поводом для отмены прямых рейсов Москва-Тбилиси послужили русофобские настроения в Грузии.