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Россиян предупредили о непогоде

Резкая перемена погоды преподнесет неприятный сюрприз

Жителей республики Коми предупредили о шквалистом ветре и снегопаде, который ожидается в ночь на 22 октября. Как сообщила пресс-служба МЧС, видимость на дорогах упадет до 500 метров.

Порывы ветра, как пишет издание "Царьград", достигнут 18 м/с. Помимо снега на республику обрушится еще и ливень, на дорогах образуется гололед, сообщает pg11.ru. 

Жителей Прикамья также в ближайшие дни ждет непогода и сильный ветер, передает 59.ru. Несмотря на то, что температура воздуха будет до +7°C, область накроет дождь со снегом. По информации агентства "ФедералПресс", в некоторых районах разыграется метель. 

Полина ИВАНОВА
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