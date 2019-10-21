Резкая перемена погоды преподнесет неприятный сюрприз

Жителей республики Коми предупредили о шквалистом ветре и снегопаде, который ожидается в ночь на 22 октября. Как сообщила пресс-служба МЧС, видимость на дорогах упадет до 500 метров.

Порывы ветра, как пишет издание "Царьград", достигнут 18 м/с. Помимо снега на республику обрушится еще и ливень, на дорогах образуется гололед, сообщает pg11.ru.

Жителей Прикамья также в ближайшие дни ждет непогода и сильный ветер, передает 59.ru. Несмотря на то, что температура воздуха будет до +7°C, область накроет дождь со снегом. По информации агентства "ФедералПресс", в некоторых районах разыграется метель.