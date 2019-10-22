"Судный день": существование США оказалось под угрозой

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Мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления, представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы.
"Электромагнитное нападение станет Судным днем для нации",
– цитирует RealClear Defence доклад комиссии Конгресса США.
Электромагнитный импульс – один из поражающих факторов ядерного взрыва. На исправление полученных повреждений могут потребоваться годы или даже десятилетия. При это возникнет проблема нехватки воды и пищи. Основной причиной смертности станут голод, болезни и социальный крах.
Отсутствие энергии также является смертельно опасным. Согласно самому пессимистичному прогнозу, мощное электромагнитное воздействие может вызвать гибель 90% населения страны.
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