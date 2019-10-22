К решению проблемы подключили лично губернаторов

Главы регионов, на территории которых еще не решен вопрос с обманутыми дольщиками, должны принять все меры по достройке объектов или выплатить компенсации людям, вложившим средства в строительство домов. На этом настаивают в "Единой России". В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина ЕР направила запросы губернаторам с просьбой указать, в какие сроки и каким образом они намерены ликвидировать проблему.

По словам руководителя рабочей группы президиума генсовета ЕР по защите прав дольщиков, депутата Госдумы Александра Якубовского, на сегодняшний день в 75 регионах страны есть объекты, для завершения строительства которых требуется дополнительное финансирование. Но чтобы воспользоваться средствами федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, регионы должны создать подобные фонды на уровне субъекта. Решение об этом было принято еще в июле 2019 года:

"Сейчас заканчивается октябрь. Лишь 30 субъектов выразили желание создать у себя такие фонды, лишь в двенадцати они созданы на настоящий момент. На мой взгляд, ситуация, при которой региональные правительства настолько пассивны в решении данной проблемы, абсолютно недопустима", – заявил Якубовский.

Парламентарий напомнил, что с появлением механизма защиты прав граждан – участников долевого строительства в Федеральный фонд было внесено дополнительно 16 млрд рублей. Были законодательно прописаны условия, по которым долгострой признается "проблемным объектом", на завершение строительства которого могут быть направлены эти деньги. Задача глав регионов – воспользоваться этим механизмом.

В связи с этим Якубовский обратился к коллегам по Госдуме, чтобы во время региональной недели они поговорили с губернаторами и объяснили им, что их персональное включение в решение проблемы долгостроев просто необходимо. Со своей стороны Госдума продолжит отстаивать права обманутых дольщиков, гарантировал парламентарий.