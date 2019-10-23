В ближайшее время его могут экстрадировать в Россию

Бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов задержан недалеко от Майами Службой иммиграционного и таможенного контроля США.

Билалова задержали утром 22 октября в своем доме в городе Санни Айлс Бич, где он жил вместе с женой и новорожденным ребенком, сообщает The Miami Herald. Причины задержания пока не известны, передает "ФедералПресс". Не исключено, что в ближайшее время Билалова могут либо экстрадировать в Россию, либо просто депортировать из США, сообщает URA.RU.

Извещений о произошедшем от местных властей не поступало. Посольство России в Соединенных Штатах направило запрос о задержании в Госдепартамент и на данный момент ожидает реакции, передает ТАСС.

Компания "Курорты Северного Кавказа" отвечала за постройку комплекса для прыжков с трамплина для Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Строительство затянулось, и президент России Владимир Путин подверг резкой критике саму компанию и ее главу Ахмеда Билалова, который впоследствии лишился постов в компании и в Олимпийском комитете России. Позднее против него завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.