В столице прошли массовые протесты

В Москве прошла серия пикетов возле ливийского посольства против террористической политики главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, передает РИА ФАН. Активисты потребовали от ПНС закрыть неофициальные тюрьмы, где боевики Триполи пытают заключенных, и освободить похищенных в мае этого года россиян.

Напомним, весной 2019 года российские социологи Шугалей и Суэйфан работали в Ливии на территории, подконтрольной ПНС. Они проводили социсследование с разрешения правительства Сарраджа. Однако их задержали без предъявления обвинения и отправили в частную ливийскую тюрьму "Митига", где они находятся до сих пор. Данную тюрьму контролирует террористическая группировка RADA, входящая в состав ПНС Ливии.

На протестную акцию в Москве вышли коллеги Суэйфана и Шугалея, а также студенты – будущие социологи. Все они были возмущены действиями представителей ПНС Ливии.

Неравнодушные граждане вышли к дипведомству с плакатами: "Саррадж – пособник террористов!", "Закрой частные тюрьмы! Верни закон! Прекрати пытки", "Свободу похищенным в Ливии россиянам Максиму и Самеру!"

Как заявил один из пикетчиков, власть в Ливии захватили террористы. Он надеется, что данная акция послужит толчком к освобождению соотечественников, создаст необходимый общественный резонанс.