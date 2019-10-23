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В Россию везут радиоактивные отходы из Германии

В Россию везут радиоактивные отходы из Германии
Фото: pixabay.com
Экологические активисты бьют тревогу

Международная компания возобновила транспортировку в Россию отходов обогащения урана с фабрики в Гронау, ФРГ.

Об этом сообщает Greenpeace со ссылкой на документ правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, оказавшийся в распоряжении организации.

Отмечается, что с 2019 по 2022 гг. в РФ планируется ввезти 12 тыс. тонн так называемых урановых "хвостов" – побочных продуктов обогащения урана при производстве топлива для АЭС.  

По данным международной экологической организации, с мая по октябрь этого года в Свердловскую область из Германии было отправлено 3 тыс. 600 т радиоактивных отходов.

Экологи напомнили, что в России накоплено около 1 млн тонн урановых "хвостов", и планов по их утилизации нет.

Валентина МАЙОРОВА
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