Экологические активисты бьют тревогу

Международная компания возобновила транспортировку в Россию отходов обогащения урана с фабрики в Гронау, ФРГ.

Об этом сообщает Greenpeace со ссылкой на документ правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, оказавшийся в распоряжении организации.

Отмечается, что с 2019 по 2022 гг. в РФ планируется ввезти 12 тыс. тонн так называемых урановых "хвостов" – побочных продуктов обогащения урана при производстве топлива для АЭС.

По данным международной экологической организации, с мая по октябрь этого года в Свердловскую область из Германии было отправлено 3 тыс. 600 т радиоактивных отходов.

Экологи напомнили, что в России накоплено около 1 млн тонн урановых "хвостов", и планов по их утилизации нет.