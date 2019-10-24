Церковная проповедница стала порноактрисой

Семья девушки не против ее новой профессии

Американка Эдди Эндрюс променяла пост церковной проповедницы на съемки в порно и обрела бешеную популярность. Сейчас в Instagram звезды фильмов для взрослых более 89 тысяч подписчиков.

По словам Эндрюс, она росла в религиозной семье и на протяжении 18 месяцев была проповедницей веры мормонов. Девушка призналась, что до 26 лет занималась сексом только один раз, так как до свадьбы интимная связь запрещена. Чем глубже будущая порнозвезда уходила в религию, тем больше она чувствовала, что теряет свою индивидуальность. Девушка стала скучать по пению, танцам, игре на сцене.

В 2017 году Эндрюс перестала ходить в церковь и устроилась на работу танцовщицей, переехав в Калифорнию. После этого ее начали приглашать на съемки в порно. В январе 2019 года у девушки появился личный агент, и ее популярность в индустрии начала стремительно расти, рассказала Эндрюс New York Post.

Порноактриса отметила, что семья была удивлена ее выбором профессии, но приняла его.

