Создатель мировой державы скончался от болезни поджелудочной железы

Великого полководца Александра Македонского погубило чревоугодие и пьянство, полагают греческие ученые. Они озвучили предположительную причину смерти создателя мировой державы, которая расходится с предыдущими версиями ухода из жизни от пневмонии или малярии.

Согласно новой гипотезе, царь Македонии умирал в мучениях от острого панкреонекроза. К болезни поджелудочной железы его привели вино и вкусная и нездоровая пища, полагают специалисты, результаты исследования которых опубликованы в Greek Reporter.

Александр терпел боль в животе и лихорадку на протяжении двух недель. Лекари вызывали у него рвоту и пытались сбить температуру холодными ваннами. Однако Македонский снова наелся и напился во дворце своего военачальника.

Недуг намертво вцепился в полководца. Его знобило, дышать больному становилось все труднее, силы начали покидать истощенного Александра. Под конец жизни у него начались галлюцинации.

Царь исчезнувшего после его смерти государства скончался в возрасте Христа 13 июня 323 года до н.э. Македонскому было 33 года.