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Шестнадцать человек повесят за убийство школьницы

Шестнадцать человек повесят за убийство школьницы
Фото: www.globallookpress.com
Трагедия всколыхнула всю страну

В Бангладеш приговорили к смертной казни 16 человек за убийство девятнадцатилетней Нусрат Джахан Рафи. Девушка обратилась в полицию с жалобой на сексуальные домогательства со стороны директора.

Смертные приговоры вынесены директору религиозного медресе, двум учителям, двум одноклассницам Нусрат и двум руководителям местного отделения правящей партии "Лига Авами", сообщает ВВС.

В апреле этого года в небольшом городе Фени школьницу Нусрат Рафи облили керосином и подожгли на крыше. Убийство произошло после того, как она пожаловалась в полицию на директора.

После трагедии по стране прошло множество демонстраций с требованием правосудия. Отмечается, что против девушки был составлен целый заговор, и что директор, задержанный после ее заявления, из тюремной камеры приказал расправиться с ней.

Суд был очень быстрым, хотя обычно такие процессы длятся годами. Прокурор Хафез Ахмед заявил, что в Бангладеш никому не сойдет с рук убийство. Адвокаты осужденных собираются подавать апелляцию.

Валентина МАЙОРОВА
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