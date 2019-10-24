Трагедия всколыхнула всю страну

В Бангладеш приговорили к смертной казни 16 человек за убийство девятнадцатилетней Нусрат Джахан Рафи. Девушка обратилась в полицию с жалобой на сексуальные домогательства со стороны директора.

Смертные приговоры вынесены директору религиозного медресе, двум учителям, двум одноклассницам Нусрат и двум руководителям местного отделения правящей партии "Лига Авами", сообщает ВВС.

В апреле этого года в небольшом городе Фени школьницу Нусрат Рафи облили керосином и подожгли на крыше. Убийство произошло после того, как она пожаловалась в полицию на директора.

После трагедии по стране прошло множество демонстраций с требованием правосудия. Отмечается, что против девушки был составлен целый заговор, и что директор, задержанный после ее заявления, из тюремной камеры приказал расправиться с ней.

Суд был очень быстрым, хотя обычно такие процессы длятся годами. Прокурор Хафез Ахмед заявил, что в Бангладеш никому не сойдет с рук убийство. Адвокаты осужденных собираются подавать апелляцию.