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Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке. По словам спортсмена, ему приходилось питаться в ресторанах, так как однажды он увидел крысу весом 4 кг в магазине и больше туда не заходил.
"В Новокузнецке был настоящий ад",
– заявил Сопел в подкасте Spittin Chiclets, отметив, что Россиия сильно отличается от США.
Однако больше канадца изумили тяготы жизни простых бабушек – он видел, как пожилые женщины ходят по улицам с коровами на привязи, что позволяло, по его словам, им выживать. Сопел старался как можно реже говорить на родном английском языке, чтобы не выделяться.
"Я помог девушке с несколькими пакетами, подержал ей дверь, а она посмотрела на меня как на убийцу", – вспомнил еще один эпизод из своей жизни в России спортсмен.
Помимо "Металлурга" Сопел два сезона выступал за уфимский клуб "Салават Юлаев".
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