"Массаж" по-русски произвел на американскую гостью неизгладимое впечатление

Журналистку Кэти Уоррен раздели догола, отхлестали и окатили ледяной водой. И ей это понравилось. Американка поделилась ощущениями от похода в русскую баню – ближе познакомиться с традициями она решила во время 12-девного путешествия по России.

Во время "веничного массажа" ее били вениками и поливали водой, что не дало особенно расслабляющего эффекта, но вместе с тем журналистка вышла умиротворенной и бодрой одновременно. В материале, опубликованном в Business Insider, Кэти отметила, что некоторые моменты могут изрядно смутить.

"Да, во время этого действа я была совершенно голая — если не считать зеленой фетровой шляпы, которую вполне мог бы носить эльф",

– призналась она.