Роману Авдееву вручили премию European Property Awards 2019

Торжественная церемония прошла в Лондоне

Престижную награду председатель совета директоров группы компаний "Инград" получил за два жилых комплекса бизнес-класса – RiverSky и "Серебряный парк". Церемония награждения прошла 24 октября в британской столице. Первый стал победителем в в номинации Apartment, второй – в Residential High-rise development.

Планируется, что в ЖК RiverSky возведут 8 корпусов. Жилой квартал бизнес-класса расположится недалеко от ансамбля Симонова монастыря, в живописном месте на набережной Москвы-реки. RiverSky является флагманским проектом группы компаний "Инград". Отличительной чертой ЖК служат уникальные форматы жилья, авторская архитектура и современная инженерия.

"Серебряный парк" располагается на северо-западе столицы, в районе Хорошево – Мневники, недалеко от памятника природы регионального значения "Серебряный бор" и Большого Строгинского затона. Жилой комплекс бизнес-класса стал самым экологичным по версии Urban Awards 2018. В "Серебряном парке" шесть корпусов переменной этажности.

Роман Авдеев на церемонии награждения отметил заслуги профессиональной команды "Инграда" – благодаря слаженной работе компания получила эту престижную премию.

"Инград" – динамично развивающаяся компания, показывающая высокие темпы роста. Я рад, что два проекта группы оценены по достоинству европейскими экспертами", – отметил он.

European Property Awards в этом году вручалась уже в 26 раз. Конкурсанты состязались более чем в 45 номинациях. Отбор и оценка были серьезными: 80 независимых отраслевых экспертов анализировали проекты по совокупности важных критериев – дизайну, качеству, эксплуатации, инновации, оригинальности и соответствию принципам устойчивого развития. Особое внимание уделялось безопасности проектов, экологичности и энергоэффективности.