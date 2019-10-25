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Сергей Лавров назвал границу между РФ и Норвегией самой мирной в Европе.
Глава внешнеполитического ведомства пообщался с норвежским коллегой Ине Эриксеном Сёрейде на открытии выставки старинных карт, приуроченной к 70-летию подписания договора между СССР и Норвегией о режиме границы.
За все время существования границы – а это без малого 700 лет – соседние народы не пересекали ее с враждебными намерениями, подчеркнул Лавров. Перед открытием министры выпили за договор и дружеские отношения между странами, передает РИА Новости.
В Киркенес Лаврова пригласили по случаю торжеств, посвященных 75-летию освобождения Красной армией Восточного Финнмарка от фашистских захватчиков.
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