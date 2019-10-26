Бутину встретили родственники и журналисты

Россиянка Мария Бутина, которую в США осудили за деятельность иностранным агентом без регистрации, вернулась в Россию.

Самолет с Бутиной приземлился в аэропорту Шереметьево. Ее встретили родственники и журналисты.

"Спасибо всем, кто меня поддерживал, российским гражданам, которые жертвовали деньги на мою защиту. Спасибо МИД и дипломатам, они делали всё что могли. Спасибо общественным организациям. Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео, что русские не сдаются",

– цитирует россиянку RT.



Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле прошлого года. Россиянку осудили за продвижение интересов России в США и за то, что она вела эту деятельность, не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента. За время, проведенное в тюрьме, Бутина похудела почти на 20 кг – причинами стали постоянные стрессы и дурное питание.