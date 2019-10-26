Составлен список опасных продуктов

Ряд правил поможет избежать проблем со здоровьем

Испанский диетолог Мария Мерино назвала продукты, которыми легче всего отравиться.

По ее словам, самыми опасными являются яйца. Их нельзя мыть и нужно обязательно хранить в холодильнике. Кроме того, блюда из них не стоит долго оставлять на столе.

Также отравление часто вызывает рыба и морепродукты.

"В любом случае перед употреблением рыба должна подвергаться заморозке как минимум на 72 часа",

– цитирует диетолога издание La Vanguardia.

Мерино подчеркнула, что нельзя есть сырую курицу, так как в ней могут быть сальмонелла и стафилококк. Специалист добавила, что покупать продукты нужно в проверенных местах.