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Составлен список опасных продуктов

Составлен список опасных продуктов
Фото: www.globallookpress.com
Ряд правил поможет избежать проблем со здоровьем

Испанский диетолог Мария Мерино назвала продукты, которыми легче всего отравиться.

По ее словам, самыми опасными являются яйца. Их нельзя мыть и нужно обязательно хранить в холодильнике. Кроме того, блюда из них не стоит долго оставлять на столе.

Также отравление часто вызывает рыба и морепродукты.

"В любом случае перед употреблением рыба должна подвергаться заморозке как минимум на 72 часа",

цитирует диетолога издание La Vanguardia.

Мерино подчеркнула, что нельзя есть сырую курицу, так как в ней могут быть сальмонелла и стафилококк. Специалист добавила, что покупать продукты нужно в проверенных местах.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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