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Раскрыта тайна арктических чудовищ

Раскрыта тайна арктических чудовищ
Фото: www.pixabay.com
Динозавры имели гигантские размеры

Палеонтологи утверждают, что несколько миллионов лет назад на планете существовали гигантские динозавры. Их скелеты нашли в Антарктиде около 30 лет назад, однако тайну удалось узнать только сейчас.

Специалисты отметили, что останки принадлежат 4 динозаврам: криолофозавр, моррозавр, дромеозавр и пока еще не определенный вид, относящийся к роду Aristonectes. Все они достигали огромных размеров и жили в этом регионе. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cretaceous Research.

Ученые уверены, что их гигантизм объясняется охлаждением морской воды в конце мелового периода. По мнению палеонтологов, динозавры смогли освоить новую экологическую нишу и после этого стали производить на свет более крупное потомство.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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