Перед смертью люди бились в страшной агонии

Раскрыты подробности о гиблом месте в Ленобласти.

Череда загадочных смертей на Вепсских болотах в Тихвинском районе пугает местных жителей и ставит в тупик исследователей. Как выяснилось, в 90-е и в начале 2000-х под поселком Шугозеро начали пропадать люди. Позже их находили в странном виде – многие сбрасывали с себя одежду. Жуткие подробности рассказывали и патологоанатомы – желудки некоторых погибших были буквально набиты грязью.

"Бывали у нас, конечно, случаи. Говорили, что голыми людей нашли…Причем, чаще молодые пропадают. Идут за ягодами, чтобы потом продать, и не возвращаются. Один мой знакомый так погиб",

– подробностями в местной администрации делятся неохотно. Так, чиновница, которая отказалась назвать свое имя, внезапно оборвала разговор с журналистами и не стала углубляться в историю.

Самым запоминающимся было исчезновение местного тракториста. Местные рассказывают, что случилось это около двадцати лет назад. Мужчину нашли раздетым, он лежал в канаве.

"Такое ощущение, будто он купался в грязи. Когда вскрыли тело, увидели полный желудок грязи",

– приводит "Комсомольская правда" слова полицейских.

При этом правоохранители, которые занимались этими жуткими случаями, уверяют, что никакой загадки нет. По их мнению, люди погибли от переохлаждения. Когда человеку очень холодно, у него путается сознание, он хочет спать – так следователи объясняют странное поведение погибших.

"…человек, когда засыпает, ищет себе укромное место. Люди могут закапываться в листву, в снег. В данном случае именно это могло привести к попаданию земли в рот", – отметил старший следователь-криминалист СУ СКР по Ленинградской области Петр Пестов.