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Голые и с набитыми грязью желудками: два десятка человек погибли на новом "перевале Дятлова"

Голые и с набитыми грязью желудками: два десятка человек погибли на новом
Фото: www.globallookpress.com
Перед смертью люди бились в страшной агонии

Раскрыты подробности о гиблом месте в Ленобласти.

Череда загадочных смертей на Вепсских болотах в Тихвинском районе пугает местных жителей и ставит в тупик исследователей. Как выяснилось, в 90-е и в начале 2000-х под поселком Шугозеро начали пропадать люди. Позже их находили в странном виде – многие сбрасывали с себя одежду. Жуткие подробности рассказывали и патологоанатомы – желудки некоторых погибших были буквально набиты грязью.

"Бывали у нас, конечно, случаи. Говорили, что голыми людей нашли…Причем, чаще молодые пропадают. Идут за ягодами, чтобы потом продать, и не возвращаются. Один мой знакомый так погиб",

– подробностями в местной администрации делятся неохотно. Так, чиновница, которая отказалась назвать свое имя, внезапно оборвала разговор с журналистами и не стала углубляться в историю.

Самым запоминающимся было исчезновение местного тракториста. Местные рассказывают, что случилось это около двадцати лет назад. Мужчину нашли раздетым, он лежал в канаве.

"Такое ощущение, будто он купался в грязи. Когда вскрыли тело, увидели полный желудок грязи",

приводит "Комсомольская правда" слова полицейских.

При этом правоохранители, которые занимались этими жуткими случаями, уверяют, что никакой загадки нет. По их мнению, люди погибли от переохлаждения. Когда человеку очень холодно, у него путается сознание, он хочет спать – так следователи объясняют странное поведение погибших.

"…человек, когда засыпает, ищет себе укромное место. Люди могут закапываться в листву, в снег. В данном случае именно это могло привести к попаданию земли в рот", – отметил старший следователь-криминалист СУ СКР по Ленинградской области Петр Пестов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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