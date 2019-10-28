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Долго болел: названа причина смерти советского писателя Буковского

Автора не стало на 77-м году жизни

Владимир Буковский, бывший советский диссидент, умер от остановки сердца. Эту трагическую новость опубликовали на сайте писателя.

Как говорится в сообщении, Буковский скончался в больнице Кембридже. В последнее время у него было слабое здоровье.

В СССР писатель был одним из основателей диссидентского движения, около 10 лет провел в заключении и на принудительном лечении. С 1976-го Буковский жил в Великобритании после того, как советское правительство обменяло его на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Среди популярных произведений Буковского, как напоминает телеканал "360", "Письма русского путешественника" и "Построить замок". 

Полина ИВАНОВА
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