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Владимир Буковский, бывший советский диссидент, умер от остановки сердца. Эту трагическую новость опубликовали на сайте писателя.
Как говорится в сообщении, Буковский скончался в больнице Кембридже. В последнее время у него было слабое здоровье.
В СССР писатель был одним из основателей диссидентского движения, около 10 лет провел в заключении и на принудительном лечении. С 1976-го Буковский жил в Великобритании после того, как советское правительство обменяло его на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Среди популярных произведений Буковского, как напоминает телеканал "360", "Письма русского путешественника" и "Построить замок".
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