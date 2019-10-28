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Генеральный директор телецентра "Останкино" Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов "Первого канала" и его подрядчиков – "Матч ТВ", ОТР и НТВ.
"Впервые за 15-летнюю практику последние три–четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем",
– цитирует газета "Ведомости" видеообращение Михаила Шубина. Он также заявил, что из-за финансовых трудностей компания вынуждена сократить штат и оставить только тех сотрудников, которые напрямую обеспечат жизнедеятельность "Останкино" и производство.
После появления этой информации Минкомсвязи поспешило успокоить россиян:
"Министерство в курсе ситуации. Оно поддерживает принимаемые руководством ТТЦ антикризисные меры. Ведет работу с должниками. И часть задолженности погашена. Хотя большой долг остается. Работает с ТТЦ над недопущением перебоев с эфиром телеканалов", – сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, подчеркнув, что вопрос под контролем и перебоев не будет.
Общая сумма задолженности "Первого канала" перед "Останкино" на данный момент превышает 180 миллионов рублей, передает URA.RU.
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