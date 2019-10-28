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Россиян предупредили о сбоях в телевещании

Россиян лишат телевидения
Фото: www.globallookpress.com
Эфир федеральных каналов оказался под угрозой

Генеральный директор телецентра "Останкино" Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов "Первого канала" и его подрядчиков – "Матч ТВ", ОТР и НТВ.

"Впервые за 15-летнюю практику последние три–четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем",

цитирует газета "Ведомости" видеообращение Михаила Шубина. Он также заявил, что из-за финансовых трудностей компания вынуждена сократить штат и оставить только тех сотрудников, которые напрямую обеспечат жизнедеятельность "Останкино" и производство.

После появления этой информации Минкомсвязи поспешило успокоить россиян:

"Министерство в курсе ситуации. Оно поддерживает принимаемые руководством ТТЦ антикризисные меры. Ведет работу с должниками. И часть задолженности погашена. Хотя большой долг остается. Работает с ТТЦ над недопущением перебоев с эфиром телеканалов", – сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, подчеркнув, что вопрос под контролем и перебоев не будет. 

Общая сумма задолженности "Первого канала" перед "Останкино" на данный момент превышает 180 миллионов рублей, передает URA.RU

Карина СИРАЗОВА
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