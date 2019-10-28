В Польше арестовали российского шпиона

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Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
"Прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений – в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов",
– сказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Радио Польши.
По его словам, следователям удалось собрать доказательства сотрудничества подозреваемого с российской разведкой. Его арестовали на три месяца.
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