В Польше арестовали российского шпиона

Подозреваемого также обвиняют в незаконном хранении оружия

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

"Прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений – в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов",

– сказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Радио Польши.

По его словам, следователям удалось собрать доказательства сотрудничества подозреваемого с российской разведкой. Его арестовали на три месяца.