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Пьяная парочка поплатилась за секс в самолете

Фото: pixabay.com
Похотливым шалунам грозит до 15 суток ареста и штраф за хулиганство

Мужчина и женщина, влипшие в секс-скандал на борту воздушного корабля, отделались замечанием и штрафом в две тысячи рублей – по тысяче с каждого участника инцидента. Сладкая парочка удовлетворяла друг друга ласками прямо во время полета, пока не подошла стюардесса и не попросила – дословно – "убрать половой член в трусы". 

Пассажиры-развратники в подогретом состоянии были пойманы с поличным еще на прошлой неделе. Сегодня стало известно об их наказании, передает "Интерфакс". 

Горячее видео с рейса Москва – Владивосток облетело Сеть. Первым его показал телеграмм-канал Baza. Участники клубнички после приземления лайнера были задержаны за хулиганство и за то, что появились в общественном месте подшофе. За данное нарушение можно получить до 15 суток ареста. 

Ксения АНДРЕЕВА
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