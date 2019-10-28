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Мужчина и женщина, влипшие в секс-скандал на борту воздушного корабля, отделались замечанием и штрафом в две тысячи рублей – по тысяче с каждого участника инцидента. Сладкая парочка удовлетворяла друг друга ласками прямо во время полета, пока не подошла стюардесса и не попросила – дословно – "убрать половой член в трусы".
Пассажиры-развратники в подогретом состоянии были пойманы с поличным еще на прошлой неделе. Сегодня стало известно об их наказании, передает "Интерфакс".
Горячее видео с рейса Москва – Владивосток облетело Сеть. Первым его показал телеграмм-канал Baza. Участники клубнички после приземления лайнера были задержаны за хулиганство и за то, что появились в общественном месте подшофе. За данное нарушение можно получить до 15 суток ареста.
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