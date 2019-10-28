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Скончался известный российский художник

Николаю Касаткину было 87 лет

Печальная новость появилась на сайте галереи Pop/off/art.

"26 октября скончался один из классиков современного отечественного искусства Николай Иванович Касаткин", – говорится в сообщении.

Работы художника хранятся в Третьяковке и Пушкинском музее. Его картины есть и в американском Зиммерли-музее. 

Причины смерти Касаткина пока не озвучены.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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