В России предсказали уничтожение человечества

Борьба за экологию спровоцирует голод и усиление войн

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества. Экологическая тема и убежденные люди часто используется для того, чтобы подвести к уничтожению части человечества, считает политик.

Для этого же, по его мнению, используется тема защиты прав человека. Жириновский считает: это правильные мысли, однако цель масштабных кампаний не в том, чтобы остановить негативные явления, а в том, чтобы ударить по всему человечеству, снизить рождаемость, сократить население земли.

"Права человека во всех странах мира нарушались и будут нарушаться, никогда отношения между мужчинами и женщинами не станут чистыми и невинными",

– написал председатель ЛДПР в своем Telegram-канале. Многие молодые люди, вдохновленные 16-летней активисткой из Швеции Гретой Тунберг, говорят о необходимости затормозить глобальное потепление, для чего придется ограничить производство. Однако это, по мнению Жириновского, спровоцирует голод, нехватку товаров и энергии для обеспечения тепла в домах, а также усиление войн и деградацию населения.

Политик добавил, что заинтересованные лица готовы сократить население планеты до 500 миллионов человек, чтобы воплотить в жизнь свои политические амбиции, поскольку ими было бы легче управлять, чем 7-8 миллиардами.