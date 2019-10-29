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В России назвали причину вымирания людей

В России предсказали уничтожение человечества
Фото: pixabay.com
Борьба за экологию спровоцирует голод и усиление войн

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества. Экологическая тема и убежденные люди часто используется для того, чтобы подвести к уничтожению части человечества, считает политик.

Для этого же, по его мнению, используется тема защиты прав человека. Жириновский считает: это правильные мысли, однако цель масштабных кампаний не в том, чтобы остановить негативные явления, а в том, чтобы ударить по всему человечеству, снизить рождаемость, сократить население земли.

"Права человека во всех странах мира нарушались и будут нарушаться, никогда отношения между мужчинами и женщинами не станут чистыми и невинными",

написал председатель ЛДПР в своем Telegram-канале. Многие молодые люди, вдохновленные 16-летней активисткой из Швеции Гретой Тунберг, говорят о необходимости затормозить глобальное потепление, для чего придется ограничить производство. Однако это, по мнению Жириновского, спровоцирует голод, нехватку товаров и энергии для обеспечения тепла в домах, а также усиление войн и деградацию населения.

Политик добавил, что заинтересованные лица готовы сократить население планеты до 500 миллионов человек, чтобы воплотить в жизнь свои политические амбиции, поскольку ими было бы легче управлять, чем 7-8 миллиардами. 

Карина СИРАЗОВА
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