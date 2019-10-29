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Экипаж Ан-24 получил госнаграды за экстренную посадку в Бурятии

Экипаж Ан-24 получил госнаграды за экстренную посадку в Бурятии
Фото: www.globallookpress.com
Погибших членов команды представят к орденам Мужества

Бортпроводница Ан-24 Елена Лапуцкая получила медаль Нестерова. Стюардесса самостоятельно спасла 43 человека после аварийного приземления лайнера в июне 2019-го в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск. Соответствующий указ президента России Владимира Путина о присуждении госнаграды опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Попросил главу государства представить Лапуцкую к госнаграде в своем обращении в августе секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды",

– заявил тогда Турчак.

Помимо бортпроводницы медали Нестерова удостоился также, по распоряжению Путина, второй пилот экипажа Ан-24 Сергей Сазонов. Командира самолета Владимира Коломина и бортмеханика Олега Барданова посмертно наградят орденами Мужества. 

Полина ИВАНОВА
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