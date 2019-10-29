Потерявшего сознание мужчину увезли в больницу

Петер Альтмайер рухнул в зрительный зал во время конференции в Дортмунде. Министр экономики и энергетики Германии упал со сцены во время приветственной речи. Зрителей оперативно выгнали из зала, а министра срочно увезли в больницу. Медики сообщили, что у Альтмайера сломан нос.

После публичного конфуза приходящего в себя Петера утешает фрау Ангела Меркель. Канцлер направила ему наилучшие пожелания и выразила надежду, что министр быстро пойдет на поправку. Об этом сообщает телеканал n-tv. Видео опубликовано на сайте Bild.