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Петер Альтмайер рухнул в зрительный зал во время конференции в Дортмунде. Министр экономики и энергетики Германии упал со сцены во время приветственной речи. Зрителей оперативно выгнали из зала, а министра срочно увезли в больницу. Медики сообщили, что у Альтмайера сломан нос.
После публичного конфуза приходящего в себя Петера утешает фрау Ангела Меркель. Канцлер направила ему наилучшие пожелания и выразила надежду, что министр быстро пойдет на поправку. Об этом сообщает телеканал n-tv. Видео опубликовано на сайте Bild.
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